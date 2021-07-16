Gören yok mu?

Dr. Küçük Bulvarı’nda orta refüjdeki bir kaza sonrası eğik halde bulunan aydınlatma direğine hiçbir müdahale yapılmadı



Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Gönyeli çemberi ile Atatürk Spor Salonu arasındaki yolda bulunan Hidden Garden düğün salonunun karşısındaki orta refüjde trafik kazası sonrası eğik halde bulunan aydınlatma direğine hiçbir müdahale yapılmadı.

Kaza sonrası eğik halde bulunan ve hiçbir müdahale edilmeyen aydınlatma direğinin eğik halde bulunması her an birinin başına veya bir arabanın üzerine düşecek gibi duruyor olması ile tehlike saçıyor.

Trafiğin en yoğun olduğu bölgedeki bu görüntü tepkilere neden oluyor.

