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“Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor”

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Gönyeli Belediyesi Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Ahmet Benli köyden kente dönüşen Gönyeli’deki hizmeti yeni dönemde de sürdüreceklerini vurguladı

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“Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor”
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Gönyeli Belediyesi Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Ahmet Benli dün sabah, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Gönyeli esnafını ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında esnaf ve bölge halkı tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Ahmet Benli, köyden kente dönüşen Gönyeli’deki hizmeti yeni dönemde de sürdüreceklerini vurguladı.
Gönyeli’de yakaladıkları başarının tesadüf olmadığının altını çizen Ahmet Benli, çok çalışarak, ilkeli ve dürüst yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı.
Benli, “Popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yönetilen belediyelerin ne noktaya geldiğini bu halk iyi biliyor. O nedenle Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı. 
 
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