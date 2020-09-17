Gönyeli’deki sivil toplumda ‘fiber optik’ desteği

Sivil toplum örgütleri ‘Her Eve Fiber’ için Gönyeli’de başlayacak dijital dönüşümün yanında olduklarını vurguladı







Gönyeli’de hayata geçirilmesi planlanan Her Eve Fiber Optik Projesi’ne destek kapsamında Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin temasları devam ediyor.

Benli bu kapsamda Gönyeli’de bulunan sivil toplum örgütleri ile görüşerek gelinen süreçte yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.

Dart Birliği Başkanı Yusuf Palaz, Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Mehmet Konuşur, Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır, Tenis Kulübü Başkanı Fetanet Can, Yükseliş Hentbol Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Fazıl Plümer Okul Aile Birliği Başkanı Başak Tunçoğlu ve Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği Asbaşkanı Melek Arabacıoğlu ve sivil toplum örgütlerinin diğer yöneticilerinin katıldığı görüşmede Gönyeli Belediye Başkanı Benli, projenin detaylarını bugüne kadar gelinen süreçteki olayları anlattı.

Sivil toplum örgütleri ise ziyarette projeyi desteklediklerini ve ‘Her Eve Fiber’ için Gönyeli’de başlayacak dijital dönüşümün yanında olduklarını ifade etti.



