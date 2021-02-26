Gönyeli’de temizlik seferberliği

Gönyeli Belediyesi, kentin ana caddelerinden başlayarak yoğun bir şekilde temizlik çalışması başlattı. Başkan Benli, temizlikten asla ödün vermeyeceklerini vurguladı

Gönyeli Belediyesi 22 Şubat itibarı ile temel hizmetlerini yeniden devreye koyarken, Bakanlar kurulu kararı ile kapanma döneminde duran bahçe atıkları toplama çalışmalarını da yeniden başladı.“Yüksek Yaşam Standartlı Kent” hedefiyle kentin ana caddelerinden başlayarak temizlik çalışmaları sürüyor. Bahçe atıkları 4 Çekirge, 3 kamyon ve 2 dozer toplanmaya başlandı.Yurttaşların temizlikle ilgili taleplerine geri dönüş yapan Gönyeli Belediyesi, “Alo 186 hizmet hattından istek ve şikayetler belediyeye ulaştırılabilir” çağrısı da yaptı.Ayrıca, kentin kapsamlı bakımı ve temizlik seferberliği için de ihaleye çıkıldı. İhalenin sonuçlanma tarihi 26 mart olarak açıklandı.Nisan ayrından itibaren her yıl olduğu gibi Gönyeli’nin yine kapsamlı bakımdan geçirilmesi hedefleniyor.Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, pandemi döneminin tüm zorluklarına ve gelirlerdeki daralmaya rağmen temizlikten asla ödün vermeyeceklerini belirtti, “Belediyemiz böylesi zor dönemlerde de ayakta kalmak için hep güçlü tuttuk, hizmet kalitesiyle övündük. Gönyeli Belediyesi gücünü planlı, ilkeli ve çağdaş yönetim anlayışından ayrıca bütçe disiplininden almaya devam edecektir” diye konuştu.