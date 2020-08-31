Gönyeli’de personelin Covid-19 çabası unutulmadı

Gönyeli Belediyesi, karantina günlerinde çalışan belediye personeline takdir belgesi verdi





Gönyeli Belediyesi, küresel salgın Covid-19 karantina günlerinde görev yapan ve ciddi özveri gösteren personele teşekkür etkinliği düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, karantina günlerinde çalışarak, temizlikten destek programına kadar birçok alanda sorumluluk üstlenen Gönyeli Belediyesi personeli, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli tarafından kutlandı.

Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda hijyen ve mesafe kurallarına tam uyumla düzenlenen etkinlikte başkan Benli bir de konuşma yaptı.

Ahmet Benli, pandeminin ne olduğunun öğrenildiğini ve insanlığın küresel ölçekte çok ciddi bir sorun yaşadığını belirtti. Benli, pandeminin kolay kolay atlatılacak gibi görülmediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zor koşullarda insanlığa hizmet etmek bir onurdur. Pandemi günlerinde hepimiz toplum olarak çok gerildik ve korktuk. Bakanlar Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü kararlarına harfiyen uyduk. Belediyemizi de kapattık. Belediye çalışanlarımızı hastalıktan korumak istiyorduk. Dedik ki bırakın çalışmayı ve evinize kapanın. Bu çalışanımızın korunmasına yönelikti. Çok zorunlu olan alanlarda devam ettik. Belediye binamızı kapattık ancak hizmeti durdurmadık”