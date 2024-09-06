GÖNYELİ’DE MUHTEŞEM ORGANİZASYON

Gönyeli’de bu akşam muhteşem bir organizasyon vardı.



Gönyeli ilkokulu kız futbol takımının oluşturulması hedefiyle Yaz Taner Etkin’in oluşturduğu “Soccer Lab Projesi” hayat buldu.



Final etkinliğinde, Soccer Lab Projesi takımları (Gönyeli İlkokulu kız ve erkek takımları) ile Gönyeli Akademi takımları arasında heyecan dolu gösteri karşılaşmaları yapıldı.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:



“Bu akşam güzel bir projenin final gösterisinde çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadık!



Çocuklarımıza futbol sevgisini aşılayarak sporu sevdirmeyi hedefleyen Yaz Taner Etkin’in oluşturduğu “Soccer Lab Projesi” kapsamında, Gönyeli ilkokulu kız futbol takımının oluşturulması hedeflenmiştir. Gerçekleşen proje bugün başarı ile sonuçlandı. Final etkinliğinde, Soccer Lab Projesi takımlarımız (Gönyeli İlkokulu kız ve erkek takımları) ile Gönyeli Akademi takımlarımız arasında heyecan dolu gösteri karşılaşmaları izledik. ⚽️



Geleceğimiz olan miniklerimiz için Soccer Lab gibi projelerin artmasını temenni eder; Yaz Taner Etkin’i böyle bir proje oluşturduğu için tebrik ederim. Ayrıca projenin başarı ile gerçekleşmesinde emekleri olan Nejla Karasalih, Şahin Karasalih ve Beren Dede’ye,Gönyeli İlkokulu Müdürü Rağıp Öztüccar ve ekibine ,Gönyeli Spor Kulübüne,Aytan Market direktörü Arif Aytan’a ve Karmaner Demir İşçiliği ve Taşeronluğu direktörü Ali Karmaner’e yürekten teşekkür ederim