Gönyeli’de kapsamlı bakım ve temizlik zamanı

Gönyeli kenti her yıl olduğu gibi yine kapsamlı bakımdan geçecek, 3 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında merkezinden en uzak ara sokağına kadar temizlenecek. Gönyeli Belediye Başkanı Benli, tam bir seferberlik anlayışı içerisinde ülkenin en temiz kenti özelliklerini koruyacaklarını belirtti



Gönyeli Belediyesi, kentin kapsamlı temizlik ve bakımı için kolları sıvadı. 3 Mayıs pazartesi günü başlayacak olan temizlik kampanyasının 10 Ağustos tarihine kadar sürmesi planlanıyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, pandemi sürecinde hijyen ve temizliğin çok daha önem kazandığını söyleyerek, her yıl olduğu gibi kenti kapsamlı bir bakımdan geçireceklerini, tam bir seferberlik anlayışı içerisinde ülkenin en temiz kenti özelliklerini koruyacaklarını belirtti.

Gönyeli kenti her yıl olduğu gibi yine kapsamlı bakımdan geçecek, 4 ay boyunca merkezinden en uzak ara sokağına kadar temizlenecek.

Gönyeli kenti harita üzerinde 3 bölgeye ayrılırken, yüzölçümü olarak %40’ına tekabül eden bölgenin bakımını Gönyeli Belediyesi’nin kendi temizlik ekibi yapacak.

Diğer 2 bölgeyi ise çıkılan ihale sonucunda Hassa Temizlik şirketi ile Osman&Ahmet Dozer işletmeleri kapsamlı bakımdan geçirecek.

Temizlik kampanyasına belediye ve ihaleye katılan işletmelerden 65 Temizlik personeli,5 Dozer, 3 Traktör, 4 Damperli kamyon,3 Çekirge tipi kamyon,2 Süpürge aracı, 1 Çöp konteyneri yıkama aracı katılacak

“TEMİZ YÖNETİM, TEMİZ KENT”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, bu yıl da kapsamlı temizlik kampanyası ile fark yaratmak istediklerine dikkat çekerek, kenti bir uçtan bir uca bakımdan geçireceklerini söyledi.

“Temiz Yönetim, Temiz Kent ilkemiz hiçbir zaman değişmemiştir” diyen Benli, tüm yurttaşlardan özellikle pandemi döneminde temizliğin korunması yönünde iş birliği istedi.

Başkan Ahmet Benli, “Gönyeli’nin yüksek standartlarına sahip çıkalım, kaçak yapılaşmaya sırt dönelim, belediyemizi uyaralım, yaşam kalitemizi koruyalım” diye konuştu.

Benli, salgın sürecine yönelik iyi bir organizasyon yürüttüklerini de anımsatarak, “Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoritelerin belirlediği standartlarda hem denetimlerimizi hem de eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabipler Birliği uzmanları yanı sıra bölgemizdeki hastane yöneticileri ile de toplantılar yaparak, en az riskle insanlarımızla ulaşıyor, gereğini yapıyoruz. Hızlı antijen testleri de haftanın üç günü hizmete koyduk. Denetimlerimiz yanı sıra temizlik ve kapsamlı bakım kampanyamızı da bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Gönyeli’deki insanımız lütfen her zaman tedbirli olsun, bir ihtiyacı olduğu zaman belediyesine başvurmayı ihmal etmesin. Bizler, hizmet için varız.” dedi.

Tüm sokakları rutin olarak yıl boyunca temizlenen Gönyeli kentinde, evsel atıklar düzenli toplanıyor, çöp konteynerleri yıkanıyor. Gönyeli kenti merkezinden en uzak ara sokağına kadar yıllık genel bakımdan geçiriliyor.