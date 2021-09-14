Gönyeli’de çifte mutluluk

Gönyeli İlkokulu, hem uzun bir aradan sonra öğrencilerine kavuştu, hem de okula inşa edilen ek dersliklerin açılışı yapıldı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar dün 2021-22 eğitim öğretim yılına başladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu bu kapsamda, Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılını başlattı, okula yapılan ek derslikleri gezdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, kendi ilkokul yıllarından, öğretmen ve arkadaşlarından bahsederek, o dönemin en mutlu dönemi olduğunu söyledi, öğrencilere bu yılların değerini bilmeleri nasihatinde bulundu.Tatar, “KKTC’nin bağrından çıkan mücahit bir halkın evlatlarısınız. İnşallah gelecekte bu ülkenin yönetimi sizlere devrildiğinde çok iyi yöneteceksiniz. Sizleri seviyorum. Sizlere güveniyorum, bugün sizin gününüzdür” dedi.Başbakan Ersan Saner de, öğrencileri, öğretmenleri ve okullarıyla kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bunun devamını sağlamak için hükümet olarak tüm gayreti ortaya koyacaklarını belirtti.Bakan Amcaoğlu da yaptığı konuşmada, “Yıllar önce bu okulun kapısının önünde duran, eğitimine burada başlayan ilk çocuklardan, bu okulun ilk mezunlarındanım” dedi.Amcaoğlu, “Yakın Doğu ailesinin desteğiyle geçen gün açılışı yapılan Suat Günsel Devlet İlkokulu, ardından İskele’deki Türk Maarif Koleji’nin binasının açılışı, dün buradaki binanın açılışı, bugün Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun yine kendi kaynaklarımızla açılışı, Yonpaş LTD. ile Mağusa’da yapacağımız lisenin inşaatının devamı, hemen ardından Dikmen okul inşaatının açılışı, Osman Örek Meslek Lisesi’nin ek dersliklerinin açılışı ve onun da ardından Karpaz’da Meslek Lisesi’nin açılmasıyla bu eğitim kurumlarını sizleri kazandıracağız” dedi.Son olarak öğretmenlere seslenen Amcaoğlu, “Bir buçuk yıldır sırtınızdaki ve halen devam eden yükün farkındayız. Size helal olsun. Teşekkür ediyoruz” dedi.Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ise, yaptığı konuşmada, iletişim ve ulaşımın gelişmesiyle dünyanın hızla küçüldüğünü, gelecekte dünyanın daha da küçüleceğini göz önüne alarak, çocukların geleceğe adapte olacak şekilde yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.“Sorumluluğumuz ulusal değerlerle yüklenmiş, dünyalı çocuklar yetiştirmektir. Bu da işbirliği ve güç birliği gerektirmektedir” şeklinde konuşan Benli, eğitim paydaşlarından biri olarak ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyledi.8 yıl önce başlayan ve etap etap ilerleyen okul binasının yenilenmesi çalışmalarının 3 etabının tamamlanmasının ve 4’üncü etabının açılışının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Benli, Türkiye Cumhuriyeti, belediye ve hükümetin desteğiyle ilerleyebildiklerini söyledi ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.Okul müdürü Rauf Öztuccar ise, 2 mutluluğu birlikte yaşadıklarını, hem çok özledikleri okul ve öğrencilerine kavuştuklarını hem de okulun 3 blok eski binasının yıkılıp yeniden inşaatının tamamladığını söyledi.Gönyeli İlkokulu’nun başarı dolu bir tarihi olduğuna dikkat çeken Öztüccar, 1974 yılı sonra taşınılan mevcut binanın yeterliliğini yitirmiş olduğunu, etaplar halinde çalışmalar sonucu şimdiki çağdaş haline getirildiğini belirtti.Bakan Amcaoğlu’na ayırmış oldu bütçe ve destekten dolayı ve Belediye Başkanı Benli’ye teknolojik donanımlar dahil her türlü imkan sağladığı için teşekkürlerini sunan Öztüccar, bu sene okulun 780 öğrenciyle eğitime başlayacağını, yeni yapılaşma ile bu öğrencilere hizmet edecek 25 sınıf, 7 branş odası, 1 bilgisayar odası, 1 fen laboratuvarı, okul idare ve öğretmen odaları ve rehberlik, özel eğitim odalarının tamamlanmış olduğunu, bir sonraki etap da salon ve kantinin tamamlanacağını bildirdi.