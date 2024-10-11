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Gönyeli’de bugün 13.00’e kadar elektrik kesintisi yapılacak

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Gönyeli’de bugün 13.00’e kadar elektrik kesintisi yapılacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Gönyeli Aytan Market’in kuzey batı bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada 4 saatlik kesintinin alçak gerilim elektrik şebekesindeki takviye ve proje çalışması nedeniyle olduğu kaydedildi.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması istendi.
 
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