Gönyeli’de bugün 13.00’e kadar elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Gönyeli Aytan Market’in kuzey batı bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada 4 saatlik kesintinin alçak gerilim elektrik şebekesindeki takviye ve proje çalışması nedeniyle olduğu kaydedildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması istendi.

