Gönyeli’de arama kurtarma ekibi oluşturuluyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, depreme karşı bir dizi kararlar aldı. Başkan Amcaoğlu, arama kurtarma ekibi oluşturacaklarını, personele eğitim verileceğini ve arama kurtarma eğitim programının hayata geçirileceğini açıkladı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Sosyal Aktiviteler Merkezi Konferans Salonu’nda depremle ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla ‘Deprem Bilinci Paneli’ düzenledi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün yaptığı panele Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da destek verdi.

Panele katılan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bir konuşma yaptı. Başkan Amcaoğlu konuşmasında, “Türkiye’de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı depremde, Anavatan Türkiye’mize ve Ülkemize ateş düşmüştür. Depremde hayatını kaybeden başta melekler takımımıza ve tüm hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum” dedi.

Amcaoğlu, “Depremden bir hafta önce Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni yapı denetim sistemine dahil ettik. 31 Ocak 2023 tarihli meclis toplantısında meclis üyesi arkadaşlarımla oy birliği ile Yapı denetim sistemine dahil olma kararını almıştık. Türkiye’de gerçekleşen deprem öncesi böyle bir karar almıştık. 6 Şubatta gerçekleşen deprem sonrası ise depremlerin verdiği zararlara bakıp, bu kötü tabloyu değerlendirdiğimizde bir kez daha doğru karar almış olduğumuzu görüyoruz. Depremin her zaman gündemimizde olması ve her zaman deprem olacakmış gibi denetimlerimizi yapmamız gerekiyor. Biz bu noktada sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz ve bu konuda özellikle KTMMOB ile istişare halinde hareket edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Amcaoğlu, profesyonel kişilerden hizmet alarak, Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesindeki personele verilecek eğitim çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti.

Amcaoğlu ayrıca, sivil savunma ekiplerinin destek vereceği arama kurtarma eğitim programını da hayata geçireceklerini söyledi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi bünyesinde arama kurtarma ekibi oluşturacaklarını belirten Amcaoğlu, “Birçok önemli araç gereçlere ihtiyaç var. 18 belediyemizde de hazırlık yapılmalıdır” dedi. Amcaoğlu, bir doğal afet durumunda her şeyi Sivil Savunma’ya bırakmamak gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Deprem felaketi sonrasında Kıbrıs Türk toplumu büyük bir duyarlılık göstererek müthiş bir işbirliği ile Anavatanımıza yardıma koşmuştur. Yardım kampanyalarında belediyemizde aktif olarak yer almıştır.”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, iklim değişikliğine hazırlanmanın ve bu krizle başa çıkmanın önemine işaret ederek, “Sadece deprem değil, iklim değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkacak doğal afetlerle de (orman yangınları, sel ve sıcak hava dalgaları gibi) mücadelemiz bilimsel veriler ışığında devam edecektir. Bu panelin hayata geçirilmesinde katkı koyan herkese, özellikle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na ve bilim insanlarımıza çok teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu

Panelde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Necdet “Kıbrıs’ın Jeolojisine Genel Bir Bakış” sunumu yaptı. Necdet konuşmasında, Gazimağusa, Tuzla ve Long Beach bölgesinde yoğun bir yapılaşma olduğunu belirterek, bu yapılaşmanın bir benzerinin de Gaziveren kıyı şeridinde olduğunu söyledi. Necdet, bu bölgelerde yapı denetimi konusunun üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Panelde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hilmi Dindar “Gönyeli ve Alayköy Bölgesinde Deprem Tehlike Analizi ve Yerine Özgün Jeofizik Uygulamalar” isimli sunum yaptı.

Konuşmaların ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Salahi Burak Gazioğlu deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.