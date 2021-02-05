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Gönyeli’de 6 kişiye 382'şer TL ceza

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Gönyeli Belediyesi sokağa çıkma yasağına yönelik kent sınırları içerisinde denetimleri artırdı, 6 kişiye ceza kesti.

Gönyeli’de 6 kişiye 382'şer TL ceza
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Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Gönyeli Baraj Bölgesi'nde sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 6 kişiye yasal mevzuat çerçevesinde ileri işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde tespit edilen 6 kişiye 382'şer Türk Lirası ceza kesildi.
Gönyeli Belediyesi bu denetimlerin süreceğini ifade ederek halka sokağa çıkma yasağına uyması çağrısını yaptı. "Maske, mesafe ve temizlikle birlikte mümkün olduğunda çekirdek ailemiz dışında görüşmeyelim" denen açıklamada, tedbirlerin toplum sağlığını korumak için olduğu anımsatıldı.
 
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