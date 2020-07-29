Gönyeli ve Yedikonuk’ta koronavirüs paniği

Gönyeli Belediyesi’nde çalışan ve yurtdışından dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi, Yedikonuk köyünde ise önceki akşam ülkeye dönen bir şahsın Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığı bildirildi





Sıradan bir rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye giden Gönyeli Belediyesi’nde çalışan şahsa yapılan tetkiklerde coronavirüs tespit edildi.

Başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel bir hastanede büyük bir Covid-19 paniği yaşanıyor.

Semptom göstermeyen şahsın ateşinin yüksek olması nedeniyle coronavirüs testi yapıldığı ve testin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu tetkikler süresince testi pozitif çıkan şahsın hastane personeli ve hemşirelerle temasta bulunması nedeniyle çok sayıda personelin ve hemşirenin de karantinaya alındığı belirtildi.

Öte yandan İskele’nin Yedikonuk köyünde bir şahsın Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığı iddia edildi.



GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANI BENLİ’DEN AÇIKLAMA

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, bir belediye çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak sözkonusu personelin 12 Temmuz tarihinden itibaren izinli olduğundan belediyede görev yapmadığını açıkladı.

Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

“Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan bir personelinimiz 12 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’a seyahat etmiş, 20 Temmuz 2020’de ise ülkeye geri dönüş yapmıştır. İlgili personelimiz, ülkeye dönüşte gerekli testlerini yaptırmış, ilk test sonuçları ‘negatif’ çıkmıştır. İlgili çalışanımıza seyahati sonrasında yapılan ikinci testin pozitif sonuç verdiği öğrenilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi süreci başlatılmıştır. Yurt dışı seyahati nedeniyle, ilgili personel, 12 Temmuz’dan bugüne izinli kabul edilmiştir ve hiçbir durumda, ilgili süreçte belediyede görev yapmamıştır. Söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.”



