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Gönyeli Polis Karakolu hizmete giriyor

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Gönyeli Polis Karakolu hizmete giriyor
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Gönyeli’de yeni polis karakolu yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Polis’ten yapılan duyuruda, gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim yerlerine daha kaliteli güvenlik hizmeti verebilmek adına, yarından itibaren, Polis Örgütü İç Örgütlenme Tüzüğünde yer alan Gönyeli Polis Karakolunun hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.
Gönyeli - Yenikent’te, Polis Okulu Müdürlüğü binasının kuzeyinde yer alan Gönyeli Polis Karakolu; Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Kanlıköy, Yılmazköy, Türkeli, Gürpınar ve İkidere yerleşim yerlerine hizmet verecek.
 Gönyeli Polis Karakolu sorumluluk alanı şöyle:
“Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasında kalan Dr. Naim Adiloğlı Caddesi, Metehan Çemberi ile Milli Egemenlik Anıtı arasındaki Nazım Hikmet Caddesi,  Milli Egemenlik Anıtı ile Ortaköy Trafik Işıkları arasında kalan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Ortaköy Trafik Işıklarını takiben, Ali Rıza Efendi Caddesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Çemberinin Lefkoşa- Girne Anayolunun batı kısımlarında  kalan bölgeler”
  Gönyeli Polis Karakolu telefon numaraları: (0392) 224 1048, (0392) 224 1049 ve 0548 811 3810
Bölgesel yetki alanı olarak Gönyeli haricindeki bölgelere hizmet veren Alayköy Polis Karakolu ise Alayköy halkının hizmetinde olmaya devam edecek olup, Gönyeli Polis Karakolundan merkezi olarak desteklenecek.
 
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