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Gönyeli Kurban Bayramı'na hazır

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Gönyeli Kurban Bayramı'na hazır

Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.  

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 - 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Haşere-İlaçma: 0539 121 10 76, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.  

Benli: “24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız.”  

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli de, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.  

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz" ifadesini kullandı.  

 

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