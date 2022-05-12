Gönyeli Kent Park’ta fidan dikme etkinliği düzenlendi

“Gönyeli Kent Park” projesinin kentin imajını yükselteceğini belirten Benli, “Verdiğimiz sözün arkasındayız. Kent Park önce bu kente ve bu ülkeye kazandırılacaktır” dedi

Gönyeli Belediyesi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve Dış Basın Birliği üyesi gazetecilerin katılımıyla Gönyeli Kent Park’ta fidan dikme etkinliği düzenledi

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz sözün arkasındayız. Kent Park önce bu kente ve bu ülkeye kazandırılacaktır” dedi.

Etkinlikte, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi ve Gönyeli İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin gösterisi de yer aldı.

Gösterilerin ardından basın mensuplarıyla birlikte fidan dikimi yapıldı.



BENLİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, Gönyeli’yi ileriye taşımaya çalıştıklarını belirtti. Köyden kente dönüşüm dönemi yaşandığını ifade eden Benli, çok zor ve uzun çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu aşamanın geride kalmasının ardından daha yüksek yaşamı ve daha iyi yaşanan bir kenti hedeflediklerini dile getiren Benli, bunun adına ‘yüksek yaşam standartlı kent’ dediklerini söyledi. Bununla birlikte yeni hedeflerin karşılarına çıktığını ifade eden Ahmet Benli, hizmet kalitesinin ileriye götürülmesinin önemini vurguladı.

8 yıl önce, “Afganistan’da da temizlik vardır, Paris’te de…” dediğini hatırlatan Benli, şöyle devam etti

“ ‘Gönyeli’nin temizliği Paris’teki gibi olacak’ dedim. Yani daha ileri hizmet, daha çağdaş, daha iyi yaşayan ülkeler gibi… Paris’i gittim gördüm kısmet oldu. Paris bizden daha temiz değil.”

İnsana yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Benli, “Gençlik Festivali”, “Bisikletli Kent” gibi sosyal projeleri öne çıkardıklarını söyledi. Ancak bunların en önemlilerinden bir tanesinin de çevreyle ilgili yatırımlar olduğunu vurgulayan Benli, çevrenin çok geniş bir kavram olduğuna dikkat çekti.

“Gönyeli Kent Park” projesiyle ülkenin en önde gelen kent parkının hedeflendiğini ifade eden Benli, Gönyeli’nin 47 tane düzenlenmiş park alanı olduğunu söyledi.



“KENTİN İMAJINI YÜKSELTECEK”

“Gönyeli Kent Park” projesinin kentin imajını yükselteceğini belirten Benli, tanıtımında 11.6 Milyon TL öz kaynakla yapılacağını duyurdukları projenin, KDV’lerle yaklaşık 13 Milyon TL gibi görünen bütçesinin, ülkenin içinde bulunduğu döviz sıkıntısından dolayı artık 20-25 Milyon TL noktasına geldiğini kaydetti.

Bir takım sıkıntılar yaşandığını ve gecikmeler olduğunu dile getiren Benli, ülkenin içinde bulunduğu zor durumun Gönyeli Belediyesi’ni geciktirdiğini fakat hedeflerinden saptırmadığını belirtti. Benli, “Verdiğimiz sözün arkasındayız. Kent Park önce bu kente ve bu ülkeye kazandırılacaktır” diye konuştu.

Bugünkü etkinliğin amacı çerçevesinde basın mensuplarının Gönyeli Kent Park’a birer fidan dikmesini istediğini ifade eden Benli, “Basın mensuplarının burayı parçaları gibi görmelerini istiyorum” dedi.

Projenin geldiği aşamadan da bahseden Benli, elektrikle ilgili altyapının tamamlanma noktasında olduğunu, sulama altyapıları, yağmur suyu altyapısının, 200 metrekarelik yürüyüş parkurunun tamamlandığını, çevre duvarlarının yapım çalışmasının devam ettiğini, cadde boyunca yer alacak 39 özel aydınlatma direğinin imalatının tamamlanma noktasında olduğunu belirtti. Benli, bazı ihale süreçlerinin devam ettiğini de anlattı.