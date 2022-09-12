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Gönyeli eğitim hazır

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Gönyeli Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim alması için yine tüm imkânlarını seferber etti

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Gönyeli eğitim hazır
 
 
Yeni eğitim yılı öncesinde Gönyeli Belediyesi ve okul yönetimleri, okulların güvenli olarak açılması, öğrencilerin çağdaş bir ortamda eğitim görmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.  
Gönyeli Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim alması için yine tüm imkânlarını seferber etti.  
Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Pülümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa için yerel yönetim hizmetleri önceden belirlenen eylem planı içerisinde tamamlandı.  
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesinde her yıl yaptığı gibi okul yolları ve okullardaki altyapıyı kontrolden geçirdi.  
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada okul bölgelerindeki yaya geçitlerinin yenilendiği duyuruldu.  
Öte yandan Gönyeli İlkokulu ve Fazıl Pülümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa iç ve dış avlularının temizliği ile okullardaki ağaç budama işlemlerini de tamamlayarak oluşacak tehlikeleri berhava etti.  



Belediye okulların tamamını hamamböceği, pire, kene, karınca ve kemirgenlere karşı ilaçladı.  
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli tüm eğitimci ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi, ailelere de salgına karşı tedbirli olma çağrısı yaptı. 
“Gönyeli Belediyesi tüm imkanları, gücü, deneyimi, insan kaynağı ve bilgisiyle yanınızda olacaktır ”diyen Ahmet Yalçın Benli, yakın iş birliklerinden dolayı okul yöneticilerine de teşekkür etti.
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim sürecinde okullarda temizlik ve denetim çalışmalarını tamamlarken okullara gerekli hijyen desteğini de verdi.  
 
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