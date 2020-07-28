Gönyeli'de koronavirüs paniği

Ülkemizde ve dünyada etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını toplumuzda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bugün Gönyeli Belediyesi'nde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle bölgede büyük panik yaşamırken, konuyla ilgili Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli bir açıklama yaparak vatandaşları endişe etmemeye davet etti.

Benli, Belediye çalışanın 20 Temmuz'da İstanbul'dan döndüğünü ve ilk testlerinin negatif olduğunu aktardı. Bu kişinin bugüne kadar idari izinli sayıldığını da aktaran Beli konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan bir personelinimiz 12 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’a seyahat etmiş, 20 Temmuz 2020’de ise ülkeye geri dönüş yapmıştır.

İlgili personelimiz, ülkeye dönüşte gerekli testlerini yaptırmış, ilk test sonuçları ‘negatif’ çıkmıştır.

İlgili çalışanımıza seyahati sonrasında yapılan ikinci testin pozitif sonuç verdiği öğrenilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi süreci başlatılmıştır.

Yurt dışı seyahati nedeniyle, ilgili personel, 12 Temmuz’dan bugüne izinli kabul edilmiştir ve hiçbir durumda, ilgili süreçte belediyede görev yapmamıştır.

Söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır."