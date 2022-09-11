Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Gönyeli Belediye sınırları içinde yer alan Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa için yerel yönetim hizmetleri önceden belirlenen eylem planı içerisinde tamamlandı

Yeni eğitim yılı öncesinde Gönyeli Belediyesi ve okul yönetimleri, okulların güvenli olarak açılması, öğrencilerin çağdaş bir ortamda eğitim görmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye sınırları içinde yer alan Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa için yerel yönetim hizmetleri önceden belirlenen eylem planı içerisinde tamamlandı.

Yaya geçidi ve yol çizgileri yenilendi

Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesinde her yıl yaptığı gibi okul yolları ve okullardaki altyapıyı kontrolden geçirdi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada okul bölgelerindeki yaya geçitlerinin yenilendiği duyuruldu.

Temizlik, budama

Öte yandan Gönyeli İlkokulu ve Fazıl Pülümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa iç ve dış avlularının temizliği ile okullardaki ağaç budama işlemlerini de tamamlayarak oluşacak tehlikeleri berhava etti.

-Okullar haşerelere karşı ilaçlandı

Belediye okulların tamamını hamamböceği, pire, kene, karınca ve kemirgenlere karşı ilaçladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli tüm eğitimci ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi, ailelere de salgına karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.