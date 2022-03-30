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Gönyeli Belediyesi: LTB’nin tedbir kararı Yüksek Mahkeme tarafından durduruldu

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Gönyeli Belediyesi: LTB’nin tedbir kararı Yüksek Mahkeme tarafından durduruldu

Gönyeli Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden arıtma tesisi ile ilgili aldığı tedbir kararının uygulamasının Yüksek Mahkeme tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne “kanalizasyon” ya da “arıtma” borcu olmadığı belirtilerek, “Lefkoşa Atık Su Projesi” çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Yatırım Programı (UNDP) tarafından yaptırılan iki toplumlu yeni arıtma tesisi adanın her iki yanındaki kullanıcılarındır, herhangi bir belediyenin mülkü değildir.” denildi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu projede Lefkoşa Türk Belediyesi gibi Gönyeli Belediyesi’nin de kullanıcılardan biri olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa İki Toplumlu Arıtma Sistemi’nin Türk tarafı kullanıcı giderleri 2014 yılından itibaren merkezi hükümet tarafından karşılanmaktadır. Bu yöndeki Bakanlar Kurulu kararları açıktır.

İki kardeş belediyenin diyalogla yönetebileceği bir sürecin yargıya taşınması bizleri üzmüş, Gönyeli halkının mali kaynaklarına el konması talebi hepimizi derinden yaralamıştır.

Lefkoşa İki Toplumlu Arıtma Sistemi için ortak yönetim modelinin Güney’de olduğu gibi oluşturulması şarttır. Bunun için davetimiz halen geçerlidir: Ortak yönetimi oluşturalım bütün sorumlulukları birlikte karşılayalım!

Gönyeli Belediyesi olarak kentimizdeki hizmet kalitesi ve yüksek yaşam standardını korurken, Gönyeli şehri hemşerilerinin haklarını dün olduğu gibi gelecekte de gözetmeye devam edeceğiz.”

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