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Gönyeli Belediyesi ile Dev-İş toplu iş sözleşmesi imzaladı

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Gönyeli Belediyesi ile Dev-İş toplu iş sözleşmesi imzaladı

Gönyeli Belediyesi ile Dev-İş, yeni bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli imza töreninde yaptığı açıklamada “Bir belediye yönetiminin iki tane itibarı olur.  Bir tanesi halkına verdiği hizmetin azami şekilde verilebilmiş olması, ikincisi de çalışanlarının refahıdır” dedi.

Benli, Belediyenin, gerek çalışanının refahını, gerekse Gönyeli halkına hizmeti mümkün olan en iyi düzeyde tutmakta olduğunu kaydederek, Bu süreçte emeği geçen belediye meclisi üyelerine ve sendikaya teşekkür etti.

Dev-İş Genel Sekreteri Koral Aşam’ın ise, çalışma barışı içerisinde toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını ifade ederek, bu anlaşmaya katkı koyan belediye meclis üyelerine ve Başkan Benli’ye teşekkür ettiği aktarıldı.

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