Değirmenlik Belediyesi’nin adı, “Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi” olarak değiştirilecek. Gönyeli Belediyesi’nin adı ise “Gönyeli – Alayköy Belediyesi” olarak değişecek



İktidarın oylarıyla Meclisten geçen “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın Cumhurbaşkanlığı görevindeki Ersin Tatar’ın onayını alması ve yürürlüğe girmesi halinde, Gönyeli Belediyesi ile Değirmenlik Belediyesi’nin isimleri değişecek.

Lefkoşa Milletvekilli Sadık Gardiyanoğlu’nun, tasarının madde madde oylandığı sırada, “Gönyeli ile Değirmenlik belediyelerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin” önerisi de iktidar tarafından onaylandı.

Bu kapsamda, Değirmenlik Belediyesi’nin adı, Yasa ile kapatılacak olan Akıncılar Belediyesi ile birleşecek ve “Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi” olarak değiştirilecek.

Öte yandan Gönyeli Belediyesi’nin adı ise yine Yasa ile kapatılacak olan Alayköy Belediyesi ile birleşecek ve “Gönyeli – Alayköy Belediyesi” olarak değişecek.

Söz konusu önerinin “gerekçesine ilişkin” konuşan Gardiyanoğlu, “Öneri, isimlerin korunmasıyla ilgilidir” dedi ve “Yenilenmesi yönünde bir arzu olursa, yapılır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, “Sabaha karşı 4:30'da, Gönyeli ve Alayköy sakinlerinin büyük çoğunluğu uykudayken, bu değişiklikten o saniye haberi olan iktidara mensup milletvekillerinin parmaklarıyla, nur topu gibi bir "Gönyeli-Alayköy Belediyesi" "doğdu” dedi.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sabaha karşı 4:30'da, Gönyeli ve Alayköy sakinlerinin büyük çoğunluğu uykudayken, bu değişiklikten o saniye haberi olan iktidara mensup milletvekillerinin parmaklarıyla, nur topu gibi bir "Gönyeli-Alayköy Belediyesi" "doğdu".

Tırnak içinde doğdu çünkü Yasa'yı okuyarak Gönyeli ve Alayköy belediyelerinin ne zaman tüzel kişiliklerini kaybedeceklerini ve "yeni Gönyeli Alayköy Belediyesi"nin ne zaman tüzel kişilik kazanacağını hukuken anlamak imkansız!

Bu çalışma boyunca sergilenen "demokrasi" ve "hukuk" anlayışının bir özeti gibi!..

