banner583
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
58 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
49 0
 
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
19 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
110 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
83 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
46 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
38 0
banner661

Gönyeli Belediyesi, anıt mezar için hazır

banner476

Gönyeli Belediyesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarına ilişkin verilecek kararda belediyenin üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu açıkladı

banner666
Gönyeli Belediyesi, anıt mezar için hazır
 
Gönyeli Belediyesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına ilişkin projenin belediye tarafından hazırlandığını ancak o dönemin hükümetinin sonlanmasıyla ileri taşınamadığını ve yeni hükümet döneminde de sonuç alınamadığını belirtti.
Belediyenin anıt mezar konusunda yaptığı açıklamada, verilecek kararda belediyenin üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Rauf R. Denktaş gibi topluma mal olmuş değerlerin isminin siyasi malzeme ya da istismar yapılmadan, hak ettiği değeri bulması temennimizdir” ifadelerine yer verildi.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarının düzenlenmesi görevinin, o dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın talebi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Gönyeli Belediyesi’ne devredildiği belirtilen açıklamada, mezarla ilgili projenin belediye tarafından hazırlanarak dönemin hükümetine ve aileye sunulduğunu ancak uygulamaya yönelik protokolün hükümetin sonlanmasıyla ileri taşınamadığı kaydedildi.
Projenin daha sonra kurulan hükümete sunulduğu ancak herhangi bir sonuç alınamadığı belirtilen açıklamada, “Gönyeli Belediyesi’nin bu yönde projesi tamamlanmıştır ve gerekli destek verilmesi halinde belediyemiz sorumluluk almaya hazırdır” denildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.