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Gönyeli-Alayköy’e büyük sağlık merkezi hedefi

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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, projeleri arasında bölgeye daha büyük bir sağlık merkezi inşa etmenin bulunduğunu söyledi

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Gönyeli-Alayköy’e büyük sağlık merkezi hedefi
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Sağlık Bakanlığı ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrasında faaliyetlerine başlayan Gönyeli-Alayköy Sağlık Evi, bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte Gönyeli-Alayköy Sağlık Evini ziyaret ederek hizmetleri yerinde inceledi.
Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 65 yaş üstü vatandaşlara da ister evlerinde, isterlerse de Sağlık Evi’nde hizmet verdiklerini anlattı.
Amcaoğlu, Sağlık Evi’nin mesai saatlerinde hizmet vereceğini, 15 günde bir de Alayköy ve Yılmazköy’e sağlık hizmet götüreceklerini kaydetti. 
Amcaoğlu, projeleri arasında bölgeye daha büyük bir sağlık merkezi inşa etmenin bulunduğunu da söyledi.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde verilen sağlık hizmetlerini gururla izlediklerini dile getird.
 
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