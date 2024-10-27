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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden Yeni Park: Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı Açıldı

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden Yeni Park: Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı Açıldı
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi, çevre dostu ve insan odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, çevre dostu ve insan odaklı projelerine bir yenisini daha ekleyerek Özgür Sokak’ta hayata geçirdiği Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı ile yeni bir sosyal alan sundu. 1496 m²’lik alanda kurulan park, engelli dostu özelliği ile dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, parkın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yerel yönetimler ve özel sektör işbirliği, biz belediyeler için büyük bir önem taşıyan güçlü birlikteliklerdir. Bu kapsamda, bugün halkımızla buluşturduğumuz projelerimizden biri olan Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı’nı Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz,” ifadelerini kullandı.


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