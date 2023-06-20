Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden, kaçak yapılaşmaya taviz yok

Gönyeli Alayköy Belediyesi, Gönyeli Şahin Konağı Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkına yapılan kaçak yapılaşmayı mühürlediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, apartmanın otopark olarak kullanılan zemin katının kapatılarak, 3 daireye dönüştürüldüğünü tespit eden Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar Şubesi ve Zabıta ekiplerinin, binada yapılan incelemenin ardından binayı mühürlediği belirtildi.

Herhangi bir izin alınmadan ve imar kurallarına aykırı olarak yapılan yapılara geçit verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, gerekli denetimlerin süreceği kaydedildi.

