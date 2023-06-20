banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden, kaçak yapılaşmaya taviz yok

banner953

banner825
Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden, kaçak yapılaşmaya taviz yok
banner931
Gönyeli Alayköy Belediyesi, Gönyeli Şahin Konağı Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkına yapılan kaçak yapılaşmayı mühürlediğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, apartmanın otopark olarak kullanılan zemin katının kapatılarak, 3 daireye dönüştürüldüğünü tespit eden Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar Şubesi ve Zabıta ekiplerinin, binada yapılan incelemenin ardından binayı mühürlediği belirtildi. 
Herhangi bir izin alınmadan ve imar kurallarına aykırı olarak yapılan yapılara geçit verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, gerekli denetimlerin süreceği kaydedildi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.