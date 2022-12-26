Gönyeli-Alayköy Belediye Meclis Üyeleri açıklandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nde UBP 8, CTP 6 Meclis Üyesi çıkardı.
Oy oranları söyle:
“UBP yüzde 54.26, CTP yüzde 41.49, DP yüzde 2.44, YDP yüzde 1.81”
Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre ise şöyle:
“UBP: Sinem Baştaş, Osman Nazlı, Hüseyin Ballı, İsmail Kofalı, Hülya Üçöz, Leman Çavuşoğlu, Caner Gönyeli, Alev Alp
CTP: Fahri Arabacıoğlu, Hülya Akbil, H. Soyer Kolozali, Hatice Benan, Gamze Bürüncük, Sevim Kayıkçı”
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