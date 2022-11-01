“Gönüllerin Kralı Leymosunlu İsmail Arap ve Kıbrıs Türk Futbolunun Efsaneleri” kitabı yayımlandı

Araştırmacı Gazeteci Yazar Hasan Karaokçu’nun, sözel tarih çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 4 yıllık bir araştırma sonucunda derlediği “Gönüllerin Kralı Leymosunlu İsmail Arap ve Kıbrıs Türk Futbolunun Efsaneleri” isimli kitabı yayımlandı.





Karaokçu’nun yaptığı açıklamaya göre, “Kıbrıs Türk Futbolunun Altın Yılları” olarak nitelendirilen 1950’li yılların ortasından, 1980’li yılların başına kadar geçen dönemi kapsayan belgesel nitelikteki eser 552 sayfadan oluşuyor.



Kitapta, “yokluğun ve yoksulluğun içinde Limasol’daki taşlı topraklı alanlarda henüz 5-6 yaşlarında iken yalınayak bir tenis topunun peşinde koşarak futbol aşkına yakalanmış ve o aşkı hiç kaybetmemiş” efsane futbolcu İsmail Balıkçıoğlu, nam-ı diğer İsmail Arap’ın özgün yaşam hikayesi yanında, söz konusu dönemde Kıbrıs Türk Futboluna isimlerini altın harflerle yazdırmış futbolcu, antrenör, yönetici ve hakemlerin kendi ağızlarından aktarılan anıları ile bütünleşmiş yaşam hikayeleri bulunuyor



- “Eser, Kıbrıs Türk Futbol tarihine, özde Limasol kültürüne, genelde kaybetmeye yüz tutulan toplumsal değerlere ışık tutmayı amaçlıyor”



Eser, sadece futbol tarihini değil, dönemin koşullarında oynanan Doğan-Ocak derbilerini, Limasol’un sosyokültürel yaşamını, futbolla bütünleşmiş mücadele yıllarını ve bugüne kadar hiç kaleme alınmamış anıları ele alıyor ve kaybetmeye yüz tutulan toplumsal değerlere ışık tutmayı amaçlıyor.



Kitapta Özay Balıkçıoğlu, Remzi Oktay Minci, Şenay Kuyucuoğulları, Faik Kasapoğlu, Üner Berkalp, Dr. Ayten Berkalp, Günay Caymaz, Özkan Mutafa Aşardağ, Önder Konuloğlu, Ayhan Nazım, Mustafa Uğur Baflı ( Baflı Mustafa), İlker Ertemel, Hasan Öztürk, Mehmet Şefik Ormancıoğlu, Ajdan Gürer, Günay Hidayet Çağlar, Özkan Tatlısulu, Ahmet Galeci, Hikmet Çınaroğlu, Giray Yarman, Ali Galeciler, Ersenal Akındere, Ertuğrul Gardiyanoğlu, Mustafa Oraloğlu, Taner Ulutaş, Adem Şenel, Nefru Buluter,İlkay Kuyucuoğulları, Neşet Soykır, özkan Kapten, Ersoy Yalçın, Erkan Enver Ethemer, Hüseyin Tanışık, Hasan Tanışık, Tahir Niyazi Soydan, Erbay Yelkanat (Kafa Erbay), Mehmet Civa, Özben Kalfa, Caner Karatay, Yılmaz Yurday, Derviş Soley (Dudu), Kemal Kaleci, Önder Hüseyin Öztürk (Maska), Mehmet Esen Kamalı, İbrahim Gaşandiri, Salahi Karahasan, Turan Özdilek, Sadrettin Çınaroğlu, Osman Çağdan, Tekin Özselim, Hüseyin Galliga (Alder), Hüseyin Mevlut (Tabanca Hüseyin), Olgun Amcaoğlu, Faik Amcaoğlu, Ali Çetin Amcaoğlu, Erbay Gönelli (Kaptan Erbay), Mustafa Şenol, Osman Hacı (Sarı), Veli Hakkı, Ergün Özsev, Zihni Kalmaz, Raif Örtunç, Mustafa Aytaç, Tözün Tunalı, Yaşar Çınar, Üstün Köroğlu, Nevzat Aksal, Özcan Özcanhan, Fevzi Beyar, Hüsnü Cenker, Efsane Amigo Sahir Ahmet Teyfik Serışık (Cacci) ve Abdi Arap gibi dönemin efsane isimleri yer alıyor.