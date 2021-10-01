El-Sen, Kıb-Tek’e 50 megavatlık yeni santral yatırımı için ihaleye çıkılıp, özele verilmesi girişimine sert tepki gösterdi: “Bu ülkede taş taş üstünde bırakmayız. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Teknecik’i de kapatacağız”





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşanan son gelişmeler hakkında El-Sen binası önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika yetkilileri, 50 megavatlık yeni santral yatırımı için ihaleye çıkılıp, özele verileceğini savunarak, “Özelleştirmeyi tartışmayız” dedi ve buna karşı alınan süresiz grev kararına dikkat çekti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da, Kıb-Tek çalışanlarına seslenerek, El-Sen’in dimdik ayakta olduğunu belirtti ve “Yönetim Kurulu olarak da kefenimizi giydik” dedi.

“Demokratik El-Sen İnisiyatifi”nin olağanüstü genel kurul çağrısına tepki gösteren Özkıraç, El-Sen Yönetim Kurulu’nun 10 gün önce olağanüstü genel kurul tarihini 19 Şubat olarak açıkladığını belirtti.

Kıb-Tek’te 50 megavatlık yatırım düşünüldüğünü ifade eden Özkıraç, “Kıb-Tek 50 megavatlık yatırımı yapsın ama yap- işlet- devret, alım garantili kesinlikle… Alınmış bir yönetim kurulu kararı vardır. Bunun adı süresiz grevdir” diye konuştu. Özkıraç, en az 60 megavatlık yatırım için hükümet ile protokol imzalandığını hatırlattı.

Hukuksuz atama iddialarının da yalan olduğunu söyleyen Özkıraç, “İnisiyatifin tek derdi, sendikayı ele geçirip, X veya Y partinin acentesi yapmak. Buna müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. “Hodri Meydan” diyen Özkıraç, Şubat’ta yapılacak genel kurula dikkat çekti.



“YAKIT YİNE BİTİYOR”

Tek amaçlarının halka ucuz, kaliteli elektrik sağlamak olduğunu dile getiren Kubilay Özkıraç, 9 ayda yakıt ihalesine neden çıkılmadığını sordu. “Yakıt yine bitiyor” diyen Özkıraç, toplumun karanlık kalmaması için direndiklerini kaydetti. Temiz yakıt ve sağlıklı, ucuz enerji için bir an önce beklenen yatırımların yapılması gerektiğini belirten Özkıraç, “Bizim derdimiz budur” şeklinde konuştu.

50 megavatlık yatırım konusunda toplantı yapılacağını savunan Özkıraç, “Kendileri bilir, bu ülkede taş taş üstünde bırakmayız… Gök kubbeyi başlarına yıkarız” ifadelerini kullandı.

Kararın geri çekilmesini talep eden Özkıraç, aksi durumda çalışanların iş başı yapmayacağını dile getirerek, “Teknecik’i de kapatacağız” dedi. Teknecik’te çalışanların sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Özkıraç, bu konuda hiçbir şey yapılmadığını belirtti.

“Kimseden icazet almayız, bir tek icazet aldığımız yer toplumdur” vurgusu yapan Özkıraç, “Özelleştirmeyi tartışmayız” dedi. Her devlet dairesinin kuruma borcu olduğunu kaydeden Kubilay Özkıraç, “Alacağımız 1 milyar TL’ye yakın yeni para, vereceğimiz 500 küsur” şeklinde konuştu.

