GÖÇTAŞ, Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret etti

Dernek Başkanı Evren Demirbilek yazılı açıklamasında, Şehit Yalçın İlkokulu’na her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilere, yeni eğitim öğretim yılının başarılı ve güzel geçmesi dileğinde bulundu.
GÖÇTAŞ, okul müdürü ve öğretmenler ile yaptığı görüşmede, dernek olarak okulun sosyal etkinliklerine katkı koymak ve eğitsel alanlarda ortaya çıkacak eksikliklerin giderilmesi konusunda da destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.
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