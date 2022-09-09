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Göç Yasası’nda işe girenlere yüzde 6 artış geliyor

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Hükümet ve sendikaların, Göç Yasası sonrası işe başlayan kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 6'lık artış yapılması yönünde uzlaşıya vardığı açıklandı

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Göç Yasası’nda işe girenlere yüzde 6 artış geliyor

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, mağduriyet yaşayan kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 6'lık artış yapılması yönünde hükümetle anlaştıklarını açıkladı.
Düzenleme sonucunda eşitliğin bozulabileceği durumlarda bazı dengeleme çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, bunun çalışılması için bugün Maliye Bakanlığı'nda saat 11.00'de teknik ekiplerin bir araya geleceğini bildirdi ve bu toplantıyla birlikte  "son nokta"nın konulacağını aktardı.
Kamuda yetkili beş sendikanın, Başbakan Üstel'le, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında bulunan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili taleplerinin görüşüldüğü toplantı tamamlandı.
Maliye Bakanı Alişan Şan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un da bulunduğu toplantının ardından, sendikalar açıklamalarda bulundu.
Sendikalar adına konuşan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, daha önce Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu konuda çalışma yürüttüklerini ancak miktar ve oranlar konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını kaydederek, bugünkü toplantıda yüzde 6'lık artışta anlaşıldığını duyurdu.
Serdaroğlu yarın saat 11.00'de Maliye Bakanlığında yapılacak toplantıyla yeni düzenlemeyle yaşanabilecek eşitsizlikler üzerinde de çalışacaklarını ve son noktayı koyacaklarını ifade etti.
Kişisel muafiyetler ve vergi dilimleriyle ilgili de ocak ayı  başındaki maaşlara yansıması şeklinde çalışmaların yapılması ve sendikalarla görüşülmesi yönünde karar alındığını kaydeden Serdaroğlu, "Mağduriyeti düzeltmek adına olumlu bir adım atıldı" dedi. 
 
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