"Göç Yasası"na tabi çalışanlara kıdem tazminatı müjdesi

Kamu-İş, "Göç Yasası" kapsamına tabi 2011 sonrası istihdam edilen kamu çalışanlarının kıdem tazminatı hakkına ilişkin davayı kazandığını açıkladı

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), 47/2010 sayılı yasa kapsamında 2020 yılında yargıda kazandığı kıdem tazminatı "zaferinin" ardından önceki gün bir davayı daha kazandığını açıkladı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen üyelerin kıdem tazminatıyla ilgili hükümeti, yargının vermiş olduğu kararı uygulamaya davet ediyorum” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen üyelerin kıdem tazminatı hakkını 2020 yılında kazanmıştık. Hükümet o davayı İstinaf’a götürmüştü. Bu davaya ek olarak dün (önceki gün) yine yüce mahkeme bizi haklı görerek, lehimize karar üretti. Mahkeme verdiği kararı, oldukça detaylı bir şekilde devlet tarafına iletti.

Kararda 47/2010 sayılı yasa kapsamında işçilerin neden kıdem tazminatı hakkı olduğu açıkça belirtiliyor. Hem yüce mahkemeye hem de Avukatımız Şefik Aşçıoğulları’na adaletin yerine gelmesi ve çalışanların hakkının korunmasındaki katkıları nedeniyle Kamu-İş Sendikası olarak teşekkürlerimizi sunarız.”

