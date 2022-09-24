banner875
banner815
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
6 0
Yalova, farklı başladı
Yalova, farklı başladı
42 0
 
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
16 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
10 0
Kral'ın 'pes' dedirten 10 ilginç özelliği
Kral'ın 'pes' dedirten 10 ilginç özelliği
29 0
MSA şampiyonluğu coşkuyla kutladı
MSA şampiyonluğu coşkuyla kutladı
19 0
Driftte heyecan yeniden başlıyor
Driftte heyecan yeniden başlıyor
17 0
banner878

'Göç yasası' mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda uzlaşı sağlandı

banner476

Sendikalar “göç yasası” kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda hükümetle uzlaşıya varıldığını açıkladı

banner825
'Göç yasası' mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda uzlaşı sağlandı
Sendikalar, göç yasası diye adlandırılan 47/2010 sayılı  yasa kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki talepleriyle ilgili  Başbakan’a vekalet eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bugün uzlaşıya vardıklarını açıkladı.
KTAMS,KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS,TÜRK-SEN,DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES,KOOP-SEN,GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN,TIP-İŞ,MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN ve BASIN-SEN adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 3 gündür gerçekleştirdikleri görüşmelerde bugün uzlaşıya vardıklarını belirterek, ”Uzlaşıya varılan konularla ilgili pazartesi günü Başbakan’la bir protokol imzalanacağından, başlatmış olduğumuz tüm grev ve eylemlerimiz askıya alınmıştır.” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.