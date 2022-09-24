'Göç yasası' mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda uzlaşı sağlandı

Sendikalar “göç yasası” kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda hükümetle uzlaşıya varıldığını açıkladı

Sendikalar, göç yasası diye adlandırılan 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki talepleriyle ilgili Başbakan’a vekalet eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bugün uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

KTAMS,KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS,TÜRK-SEN,DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES,KOOP-SEN,GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN,TIP-İŞ,MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN ve BASIN-SEN adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 3 gündür gerçekleştirdikleri görüşmelerde bugün uzlaşıya vardıklarını belirterek, ”Uzlaşıya varılan konularla ilgili pazartesi günü Başbakan’la bir protokol imzalanacağından, başlatmış olduğumuz tüm grev ve eylemlerimiz askıya alınmıştır.” dedi.

