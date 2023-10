Gloria Jean’s Coffees, nitelikli kahve sektörüne öncülük etmeye devam ediyor

Vedat Akdeniz: “Gloria Jean’s Coffees markası ile 16 yıl önce ülkemize ilk master franchise’ı getirerek yaratmış olduğumuz nitelikli kahve sektörüne öncülük etmeye devam ediyoruz.”

Gloria Jean’s Coffees markasının 16 yıl önce master franchise’ını alarak ülkeye hem ilk franchise kavramını, hem de yeni bir sektör olarak nitelikli kahve sektörünü kazandıran Kaner Şirketler Grubu, bugün ülkenin dört bir yanına yayılan 14 mağazaları ile sektöre liderlik etmeye devam ediyor.



Halihazırda ülkenin dört bir yanında 14 mağazada toplam 3800 metrekarede hizmet veren Gloria Jeans Coffees Kuzey Kıbrıs, bir yıl içerisinde 18 mağazaya ve 5000 metrekareye ulaşmayı hedefliyor.



Kaner Group Franchise Bölümü Genel Müdürü Vedat Akdeniz, Gloria Jean’s Coffees Kuzey Kıbrıs ile 16. yılı doldurduklarını ve bu yılı “Sweet Sixteen” konsepti ile Gloria Jean’s Coffees mağazalarında misafirlerine yönelik çeşitli etkinlik ve kampanyalar ile kutladıklarını belirterek şunları söyledi: “Global bir marka olan Gloria Jean’s Coffees ile Kuzey Kıbrıs’ta master franchise anlaşması imzalayıp ilk mağazamızı açmamızın üzerinden 16 yıl geçti. İlk kez global bir markanın master franchise’ını ülkemize kazandırmış olduk. Ülkemizi hem nitelikli kahve ile hem de barista mesleği ile tanıştırdık. 16 yıl önce, bugün koskoca bir sektör haline gelen nitelikli kahve sektörünün temellerini attık. Böylesi bir kazanıma vesile olmaktan hem büyük bir mutluluk hem de gurur duyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 14 mağaza ile ülkenin her bölgesinde kahveseverler ile buluşuyoruz. Toplam 100 çalışan ile 3800 metrekarede hizmet veriyoruz. Önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde birçok hedefimizin yanı sıra personel sayısını 150’ye, mağaza sayısını da 18’e çıkararak toplam 5000 metrekarede hizmet vermeyi hedefliyoruz. Gururla söylemek isterim ki kadın çalışan sayımız da ülke ortalamasının üzerindedir. 4 mağazayı kendi bünyemizde, geriye kalan 10 mağazayı ise alt franchise sistemi ile yürütüyoruz. Bu sistem sayesinde oldukça güzel bir sinerji ve ekosistem oluşturduk. Gururla söylemek isterim ki alt franchise olarak sistemimize katılan tüm işletme sahipleri birer Gloria Jean’s Coffees Kuzey Kıbrıs müdavimi idi. Gönül verdiğimiz bu global markayı büyütürken hep birlikte kazanmak bizim için çok değerli. Ne mutlu ki; birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim ilkesi ile alt franchise sistemini başarıyla yürütmeye devam ediyoruz. Bu vesile ile tüm alt franchise işletmelerimize; Nadir Bildir, Omağ Development Ltd, Aydın Food&Beverage Ltd, Beset Trading Ltd, Gözde Deniz Bilir, Darbaztim Trading Ltd ve Kahve Durağı İşletmeleri Ltd’e birlikte güzel bir aile olduğumuz için teşekkür ederim. GJC Kuzey Kıbrıs çatısı altında daha çok şahıs veya işletme ile alt franchise sistemini büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bir diğer bir başarılı örnek olarak 2014 yılında kurdukları üretim atölyesi ile mağazalarında şekersiz ve vegan ürünler de sunmakta olduklarını söyleyen Vedat Akdeniz, yanı sıra ülke şartlarına rağmen 16 yıldır kahvenin lezzetini de aynı standartta koruduklarını vurguladı.



Gloria Jean’s Coffees’in de bünyesinde yer aldığı, merkezi Avustralya’da bulunan, küresel bir yiyecek ve içecek şirketi olan Retail Food Group (RFG) tarafından da takdir gördüklerini belirten Vedat Akdeniz, “Gloria Jean’s Coffees North Cyprus olarak bizler, RFG’nin her türlü standard ve uygulamalarnı anında yürürlüğe koyduğumuzdan ve belirlenen yeni konsepti tüm mağzalarımızda uyguladığımızdan dolayı örnek ülke olarak seçilmiş bulunuyoruz. Örnek ülke seçilmiş olmamızdan dolayı RFG’nin yıllık global eğitim programını Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirmeyi uygun bulduğunu da gururla ifade etmek istiyorum. Avustralya’dan gelecek eğitimciler tarafından, Karadağ, Gürcistan, Romanya, Özbekistan, Güney Afrika ve Türkiye’den katılımcılara verilecek eğitim Kasım ayında ülkemizde gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.



Sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem verdiklerini, ayrıca kendi bünyelerinde bulunan 4 mağazanın enerji kaynağını da Kaner Group of Companies olarak yaptıkları solar yatırımdan karşıladıklarını belirten Vedat Akdeniz, nitelikli kahve sektörünün oluşması ile birçok yan sektörün de ortaya çıktığını vurguladı. Vedat Akdeniz, ülke olarak kalkınmak için bu tür adımların çoğaltılmasına ihtiyacımız olduğunun da altını çizdi.



Vedat Akdeniz son olarak, nitelikli kahve sektörünü ülkede yaratan konumda olmalarının yanı sıra, yenilikler kazandıran konumda da olmaya devam edeceklerini belirterek, global markaların pazara girişlerini de desteklediklerini söyledi ve Gloria Jean’s Coffees mağazalarının tüm misafirlerine teşekkür etti.