GKK’nın bazı hurda araçları ve malzemeleri açık artırmayla satılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan ve satışa konulan hurda araçlar ve malzemeler 10 Nisan’da Dikmen’de açık artırmayla satışa sunulacak.





Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hurda araçlar yanında hurda alüminyum, akü, lastik, demir, ahşap, plastik, kablo, elektronik vb. malzemeler 6 Nisan’da saat 10.00’da Dikmen’deki Lojistik Destek Komutanlığı’nda açık artırma ile satılacak.

Satışa sunulacak malzemelerin ilgililer tarafından 3 ve 4 Nisan’da 09.00-12.00 saatleri arasında Dikmen’de görülüp incelenebileceği kaydedildi.

Satışların peşin ödeme, günlük çek ve pos cihazı ile yapılacağı duyurulan açıklamada, detaylı bilgi için 234 6925 / 234 6113 -2100/2110/2120 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.

