GKK’dan moral ziyareti

GKK heyeti, rahatsızlığı nedeniyle vatani görevini yapamayacak olan 7 genci evinde ziyaret etti, sağlık muayenelerini ve askerlik işlemlerini gerçekleştirdi. Ziyaretler aileleri de sevindirdi

KKTC’de 2022 yılında askerlik çağına giren vatandaşlarımızdan, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere ASAL ve SEFERBERLİK Şube Müdürlüğüne gelemeyecek derecede rahatsızlığı olan 7 genç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca görevlendiren heyet tarafından evlerinde ziyaret edildi.

7-11 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyarette söz konusu 7 vatandaşımızın sağlık muayeneleri ve askerlik işlemleri yapıldı.

GKK’nın gerçekleştirdiği bu ziyaretler aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

