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GKK’dan moral ziyareti

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GKK heyeti, rahatsızlığı nedeniyle vatani görevini yapamayacak olan 7 genci evinde ziyaret etti, sağlık muayenelerini ve askerlik işlemlerini gerçekleştirdi. Ziyaretler aileleri de sevindirdi

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GKK’dan moral ziyareti

KKTC’de 2022 yılında askerlik çağına giren vatandaşlarımızdan, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere ASAL ve SEFERBERLİK Şube Müdürlüğüne gelemeyecek derecede rahatsızlığı olan 7 genç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca görevlendiren heyet tarafından evlerinde ziyaret edildi.
7-11 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyarette söz konusu 7 vatandaşımızın sağlık muayeneleri ve askerlik işlemleri yapıldı.
GKK’nın gerçekleştirdiği bu ziyaretler aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.
 

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Etiketler; #Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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