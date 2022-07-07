GKK’dan anlamlı ziyaretler

GKK heyeti, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle muharip dernekleri ziyaret etti

Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca oluşturulan heyet tarafından muharip dernekler dün ziyaret edildi.TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Mağusa Mücahit Komutanlar Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Sönmezler Ocağı ve Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği ziyaret edilirken, bu ziyaretler memnuniyetle karşılandı.