banner762
banner815
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
11 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
17 0
 
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
32 0
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
30 0
Kite Surfcüler Arda için buluştu
Kite Surfcüler Arda için buluştu
18 0
Doğan çalışmalara başladı
Doğan çalışmalara başladı
42 0
Pera Mackenzie kapılarını açtı
Pera Mackenzie kapılarını açtı
39 0
banner797

GKK’dan anlamlı ziyaretler

banner476

GKK heyeti, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle muharip dernekleri ziyaret etti

banner825
GKK’dan anlamlı ziyaretler

Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca oluşturulan heyet tarafından muharip dernekler dün ziyaret edildi.


TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Mağusa Mücahit Komutanlar Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Sönmezler Ocağı ve Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği ziyaret edilirken, bu ziyaretler memnuniyetle karşılandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.