“GKK’da askerlik yapmak gurur ve şereftir”

GKK bünyesinde silah altına alınan 45/5'inci Dönem Mesleki Asteğmen ve 45/6'ncı Dönem Çavuş Celbi, törenle ant içti. Cumhurbaşkanı Tatar, GKK bünyesinde askerlik ve görev yapmanın herkes için gurur ve şeref olduğunu söyledi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılan 45/5'inci Dönem Mesleki Asteğmen ve 45/6'ncı Dönem Çavuş Celbi, Gazimağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenle ant içti.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Sancağın tanıtılması, ant içmenin icrası, celp adına Asteğmen İsmail Çeler’in konuşması, Çavuş Batuhan Karabaş’ın “Vatan aşkı” adlı şiiri okuması ve yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam etti.

Törende, başarılı personele ödül ve plaketleri verildi.

Yemin töreni, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması 4. Piyade Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Takımının gösterileri, Mücahitler Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çok cefa çektiğini, fedakarlıkta bulunduğunu ve çok bedeller ödediğini vurgulayarak, “Çok şehitler vererek bir devlet kurduk, cumhuriyet kurduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, EOKA saldırılarına karşı savunma amacıyla kurulan TMT’nin, 1974 Barış Harekatı’ndan sonra disiplinili bir ordu olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştüğünü kaydetti.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz’de tehlikeli bölgede Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte bölgenin barışını ve güvenliği koruduğunu, Kıbrıs Türk halkının da teminatı ve garantisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik ve görev yapmanın herkes için bir gurur ve şeref olduğunu söyleyerek, “Böyle bir teşkilata üye olmak, orada askerlik, mücahitlik yapmak hepiniz için bir şeref ve haysiyettir” dedi.

Tatar, Güney Kıbrıs’ta şubat ayında Kilise ve RMMO’nun birlikte tatbikat düzenlediklerini, bakanlar ve milletvekillerinin atış talimi yaptıklarını hatırlatarak, bu gelişmelerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, milli duruşun daha da güçlendirilmesini işaret ettiğini belirtti.

Tatar, Rum tarafının tutumu karşısında, KKTC’ye sahip çıkarken, GKK’nın güçlendirilerek, TSK ve KTBK ile birlikte daha disiplini, daha donanımlı ordunun öneminin aşikar, açık ve net olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan GKK’nın güçlendirilmesinin herkesin temennisi olduğunu dile getiren Tatar, "Bizlerin buradaki varlığının garantisi elbette TC’nin garantörlüğü, Türk askerinin varlığıdır, bunlar bizlerin kırmızı çizgileridir.” mesajını verdi.

