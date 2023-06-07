GKK Yardımcısı Bayraklı, Dikmen Belediye Başkanı Çelebi’yi ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı’nın Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
Dikmen Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin görüşmesinde devam eden Dikmen bölgesindeki çalışmalar ve yol çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.
Görüşmede karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.