banner913
banner932
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
7 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
11 0
 
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
13 0
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
126 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
15 0
banner915

GKK Yardımcısı Bayraklı, Dikmen Belediye Başkanı Çelebi’yi ziyaret etti

banner476

banner825
GKK Yardımcısı Bayraklı, Dikmen Belediye Başkanı Çelebi’yi ziyaret etti
banner931
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı’nın Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
 
Dikmen Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin görüşmesinde devam eden Dikmen bölgesindeki çalışmalar ve yol çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.


Görüşmede karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.