GKK Yardımcısı Bayraklı, Dikmen Belediye Başkanı Çelebi’yi ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı’nın Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin görüşmesinde devam eden

Dikmen bölgesindeki çalışmalar ve yol çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.Görüşmede karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.