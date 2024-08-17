“GKK ve KTBK sonsuza kadar bu topraklarda olacak”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, veda ziyaretlerini yaptı

Geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak ataması yapılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, 16 Ağustos 2024 tarihinde veda ziyaretlerini yaptı. Bu kapsamda sırasıyla Cumhurbaşkanlığını, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ı, Başbakan Ünal Üstel’i, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ve Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Tümgeneral Osman Aytaç'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yeni görevine katılacağı öğrenildi.

AYTAÇ’TAN TATAR’A VEDA ZİYARETİ…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a veda ziyaretinde bulundu. Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Tümgeneral Aytaç’ın görev yaptığı bir yılda gerek KKTC’nin güvenliği gerek Güney Kıbrıs ve BM ile ilişkiler bakımından ve ülkedeki yapının güçlenmesi adına önemli çalışmalar yapıldığını, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünün birlikte kutlandığını ifade etti. Tümgeneral Aytaç ile iki devletli siyaset, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü olmadan bir müzakere sürecine başlanmayacağı konusunda çalışmalarda bulunduklarını belirten Tatar, “Halkımızın kendi kendini yönetme hakkını ve iradesini daha da güçlendirmek için çeşitli toplantılarda birlikte kararlar verdik; sizlerin tecrübelerinden faydalandık. Şahsım ve KKTC adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Burada verdiğiniz hizmetleri unutmayacağız” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Tümgeneral Aytaç’a yeni görevinde başarı diledi. TÖRE: “GKK VE KTBK SONSUZA DEK BU TOPRAKLARDA GÖREV YAPACAK”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye veda ziyaretinde bulundu. Cumhuriyeti Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Tümgeneral Osman Aytaç’a görev yaptığı süre zarfında kurmuş olduğu yakın ilişkiler ve verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Tümgeneral Aytaç’ı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak hep hatırlayacaklarını belirten Töre, “Sizlere olan sevgim son nefesime kadar sürecektir” ifadelerini kullandı. Töre, ordu ve milletin ele ele olması gerektiğini kendisinin anlayışının bu yönde olduğunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın sonsuza dek bu topraklarda görevini sürdüreceğini kaydetti. Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde yaşamına devam edeceğini ve kendilerinin de nöbette olacağını ifade etti. Başkan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i topraklarının Türk’ün ve Türk milletinin vatanını olduğunu vurgulayarak, milli meselelerde uyanık olacaklarını dile getirdi. Töre, Mehmetçik ile Mücahit’in birlikte can verdiğini bu anlayışla da yola devam edeceklerini söyledi. Töre, “Fiziken ayrılsak da kalben birlikte olacağız” diyerek, Tümgeneral Osman Aytaç’a yeni görevinde başarılar diledi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, da bir yıllık görev süresi boyunca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den hep destek gördüklerini belirterek, teşekkürlerini sundu. Aytaç, Başkan Töre’den sürekli güler yüz ve baba ocağı sıcaklığı gördüklerini belirterek, “kalbimizin bir parçası burada olacaktır” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Töre tarafından çeşitli hediye takdimleri gerçekleşti.