GKK, personel istihdamı başvuru işlemlerinin tarihini uzattı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, dün sonlandırılması planlanan personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemlerinin 19 Şubat Cuma saat 16.00’ya kadar uzatıldığını duyurdu.
GKK’dan yapılan açıklama şöyle;
“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 29 Ocak tarihinde sonlandırılması planlanan personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemleri, Bakanlar Kurulu tarafından 26 Ocak tarihinde açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirleri nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla, başvuruların yapılma süresi 19 Şubat günü saat 16.00’a kadar uzatılmıştır.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.