"GKK, özgürlüğe göz dikenlerin karşısında kalkandır"

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlandı. GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç vurguladı: "GKK olarak; yüksek disiplin, üstün donanım ve çağın gereklerini takip ederek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında bir kalkan olarak durmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, başkent Lefkoşa’da ve ilçe merkezlerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları, başkent Lefkoşa’da saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından saat 10.00’da Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.Törenler, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törenlerde, GKK Komutanı Tümgeneral Aytaç, Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Anıtı’ndaki Anıt Özel Defterlerini imzaladı.Atatürk Anıtı’nda yer alan törende, Üsteğmen Ramazan Koçak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Atatürk Anıtı’nda Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz Lider Atatürk,Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.Mücahit Kıbrıs Türk halkı; bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonucunda haklı davasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Kahraman Kıbrıs Türk halkının kurmuş olduğu Cumhuriyet, Anavatan Türkiye ile birlikte ilke ve inkılaplarınızdan aldığı güç ve ışıkla, çağdaş medeniyet yolunda, akıl ve bilimden ayrılmadan yürümeye devam etmektedir.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler; yüksek disiplin, üstün donanım ve çağın gereklerini takip ederek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında bir kalkan olarak durmaya, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için görevimize ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturu ile devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törende GKK Komutanı Tümgeneral Aytaç, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz Şehitlerimiz,Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurundayız.Atalarımızın 453 yıl önce kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı bu topraklardan, Kıbrıs Türkü’nü silmek isteyenlere karşı 66 yıl önce başlattığınız mücadelenin devamı olarak özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın daimi bekçisi olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 48’inci kuruluş yıl dönümünün kutlamasını sizlere borçluyuz. Bizler, asil kanlarınızla suladığınız bu vatan topraklarına sahip çıkarak sizin hatıralarınızı her daim taze tutacağız.O güçle, aziz hatıranızı sonsuza dek yaşatma ve emanet ettiğiniz değerleri her zaman koruma azim ve kararlılığındayız.Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”