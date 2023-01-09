GKK Mersinlik bölgesinde ağaçlandırma faaliyeti icra etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli, aileleri, çocukları ve vatani görevini yapan mücahitlerin de katılımıyla 7 Ocak Cumartesi günü İskele/Mersinlik bölgesinde Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile ağaçlandırma faaliyeti icra etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli, aileleri, çocukları ve vatani görevini yapan mücahitlerin de katılımıyla 7 Ocak Cumartesi günü İskele/Mersinlik bölgesinde Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile ağaçlandırma faaliyeti icra etti.