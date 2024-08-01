“GKK gurur kaynağı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenli bir ordu olarak gurur kaynağı olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içinde yaşamakta olduğunu, bunun değerinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Rum-Yunan ikilisinin İngiliz döneminde adaya nüfus getirdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz döneminde nüfus oyunları ile adanın Rum-Yunan ikilisinin olduğuna dair algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının önemli mücadelesi ve Türkiye’nin desteğiyle adanın Yunanistan’a bağlanmasına izin verilmediğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, adanın Yunanistan’a bağlanması için Rumların İngilizlere yarattığı baskıya engel olunduğunu belirtti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın verdiği mücadelenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, 1976 yılında kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenli bir ordu olarak gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da, askeri, polisi, sahil güvenliği, havacılığı ve sivil personeli dahil tüm Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli adına Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkürlerini sundu.

GKK'nın sahip olduğu modern araçları, üstün eğitimli personeli, hal ve hazırlık seviyesi ile geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük desteği ile Türk milletini korumaya devam edeceğini belirten Aytaç, devletin sınırlarını, vatan toprağını ve Mavi Vatan’ı korumanın GKK’nın görev tanımı çerçevesinde olduğunu ve bundan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Adadaki Türk varlığının bu günlere gelmesini sağlayan TMT’nin devamı olmalarının gurur verici olduğunu kaydeden Aytaç, Cumhurbaşkanı Tatar’a GKK’ya verdiği önem ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

