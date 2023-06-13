GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu

Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2023 yılı 46. dönem 3. devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 16 Haziran tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 20 Haziran’da 08.30-16.00 saatleri arasında lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi.



Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde, KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C kimlik kartının aslı, T.C vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa Kabul belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamaya göre, ayrıca istenen belgeler, Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgâh belgesi, kan grubunu gösteren belge, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve sağlık raporu fotokopisi, varsa epikriz raporu olarak açıklandı.



Açıklamada, radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan duyuruların, yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem yapılacağı hatırlatıldı.



Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabiliyor.

