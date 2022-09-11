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GKK, Cougar helikopteri ile yardıma koştu

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GKK, Cougar helikopteri ile yardıma koştu
Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda bugün çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürme çalışanlarına katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar helikopteri, alevlerin söndürülmesinde büyük destek sağladı. Yangına, havadan GKK’ya ait Cougar helikopteri yanında, yangın helikopteri ile karadan ise Askeri Polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi.
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