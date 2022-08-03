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GKK Boğaz Karargâhı’nda resepsiyon

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Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla GKK Boğaz Karargâhı’nda resepsiyon düzenlendi

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GKK Boğaz Karargâhı’nda resepsiyon

 
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla GKK Boğaz Karargâhı’nda resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, eşi Sibel Tatar ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından karşılandı.


Müzik dinletisi ile başlayan resepsiyon, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tarihçesini anlatan slayt gösterisi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun konseri ile sona erdi.
 
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