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"Gitmeyi uygun bulmadım"

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TDP eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP ve TKP-YG’nin birleşmesi hakkında ilk kez konuştu.

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"Gitmeyi uygun bulmadım"
 
 
 
TDP ve TKP’nin yıllar önce neden ayrıldığı hakkında konuşan Özyiğit, “Yıllar önce bazı kişilerin kişisel hırsları yüzünden bu ayrılık yaşanmıştı. Artık bunlar son buldu. Yeniden tek vücut olarak sosyal demokrat bir hareket başlayacağını düşünüyorum. Beyaz güvercinin daha da havalanmasını umuyorum. Hayırlı olsun” dedi.
TDP ve TKP-YG’nin birleştiğinin kamuoyu ile paylaştığı toplantıya neden katılmadığının sorulması üzerine Özyiğit, “Ben gitmeyi uygun bulmadım. Sonuç itibariyle bu birleşme ben görevi devrettikten sonra gerçekleşti” dedi.
 
 
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