“Girne’yi ayağa kaldıracağız”

CTP Girne’de yürüyüş düzenledi. CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, kenti ayağa kaldıracaklarını belirtti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Şenkul, Girne’de yürüyüş düzenledi ve esnafı selamladı.

Girneli esnaf ve yurttaşlardan ilgi gören Şenkul ve CTP heyeti, uzun bir süreden beri kentin çağdaş yönetimden uzak kaldığını, ancak 25 Aralık’tan sonra değişimin gerçekleşeceğini ve kenti ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Eski Girne Belediye binası önünden yürümeye başlayan kortej, Girne Limanı’na kadar yürüdü. Bando takımının öncülüğündeki kortejde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili yer aldı. Yürüyüş, Girne Limanı’nda son buldu.



