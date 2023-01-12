“Girne’yi Akdeniz’in güzide merkezi yapacağız”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul “Biz Girneliyiz diye diye Girne’yi eskiden olduğu gibi hem Akdeniz’in hem dünyanın güzide bir merkezi haline getireceğiz” dedi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Limasol’dan, Baf’tan, Hatay’dan, Maraş’tan gelmiş olabiliriz farketmez artık Girneli olup bu topraklara tırnaklarımızı geçirmemiz lazım” dedi ve kaynaşmanın başarılması halinde, kentin çok daha kısa sürede ayağa kalkacağını kaydetti.

Katılımcılığa verdikleri önemin altını çizen Şenkul, belediye içerisinde alınan her kararın uzman ve paydaşların katkılarıyla, Belediye Meclisi tarafından alınacağı, Girne’yi etkileyecek her kararda ise Girnelinin düşüncelerinin göz önüne bulundurulacağı sözünü verdi.

İlk Belediye Meclisi toplantıları hakkında bilgi veren Şenkul, seçim dönemi Girne’deki çok sayıda Türkiye doğumlu vatandaşın Belediye Meclisi’nde temsil edilmesi yönünde çağrı yaptıklarını ancak sadece 1 Türkiye doğumlu vatandaşın, Yeniden Doğuş Partisi’nden Hüseyin Çakır’ın, Meclis’e girebildiğini anımsatarak, Çakır’a asbaşkanlık yardımcılığı teklif etmesinin ardından Meclis üyelerinin oy birliğiye göreve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şenkul, şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe de verdikleri öneme değinerek, belediye bütçesinin, gelir ve giderlerinin internet ortamından görülebileceğini, bu belediyenin Girnelilerden saklayacak bir şeyi olmadığını kaydetti.

Şenkul, Girne bölgesindeki seçime katılım oranının düşük kalmasının sebebinin kayıtlı seçmen sayısının güncel olmamasının yanında bölge halkının umutsuzluğu olduğunu belirerek, “Yeni bir süreç başladı, bir heyecan var Girne’de. Ben şu anda kentte birçok insanın ileriye yönelik umutlarını bir haftada yeşerttiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Şenkul, Girnelilere şu ifadelerle seslendi:

“Sürekli yanımızda olmalarını, bu kenti ayağa kaldırmak için daha talepkar olmalarını istiyorum. Çünkü onların heyecanı bize pozitif enerji olarak geliyor. Çünkü biz Girneliyiz, biz birlikte Girne’yiz. Bunu sadece sloganımız değil, kenti sahiplenmenin bir bacağı olarak görüyoruz. Biz Girneliyiz diye diye Girne’yi eskiden olduğu gibi hem Akdeniz’in hem dünyanın güzide bir merkezi haline getireceğiz.”

