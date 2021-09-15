Girne’ye yeni okul

Girne Karakum bölgesinde inşa edilen Osman Nejat Konuk Ortaokulu eğitime başladı



Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Merkez Bankası’nın maddi katkılarıyla 1-2 ay içerisinde Lefkoşa Metehan bölgesinde yeni bir meslek lisesinin temelini atacağını açıkladı.

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda, 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Karakum bölgesindeki Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nu ziyaret ederek, ortaöğretimde yeni eğitim öğretim yılının ve yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, Osman Nejat Konuk’u şahsen çocukluğundan tanıdığını, muhterem bir beyefendi, bir devlet adamı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Osman Nejat Konuk KKTC’nin kuruluşuna kadar bu ülkeye büyük hizmetler vermiş, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın bir kader arkadaşıydı. O sandalla Larnaka yerine Bafra’ya çıktıklarında akıbetleri meçhuldü. O dönemdeki olaylar sırasında katledilebilirlerdi. Kendi hayatlarını bu şekilde riske atmaları ve daha sonraki mücadeleleri Kıbrıs Türk tarihinde yerini bulmuştur. Güzel bir insandı, iyi bir liderdi. Bu ülkeye yıllarca başbakanlık yapmış, eserler bırakmış, gönlümüzde taht kurmuş bir büyüğümüzdür. Mekanı cennet olsun.”

Başbakan Ersan Saner de, karkas inşaat halinde duran binanın bu hükümet döneminde tamamlanarak, açıldığını anımsattı. Saner, son 10 yılda ülkede sadece bir okul açıldığını ancak bu sıkıntılı döneme rağmen hükümet olarak bu hafta hemen hemen her gün bir okul açıyor olacaklarını söyledi.

Saner, hizmetlerini halka çok net bir şekilde aktarmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, mevcut eğitim kurumu projelerinden bahsetti ve “Görev aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Hükümetin hiçbir hazırlık yapmadığı yönünde konuşan muhalefete de en güzel cevap arkamda duran eserdir” dedi.

Saner, söz konusu 7 okulun açılışının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Merkez Bankası’nın maddi katkılarıyla 1-2 ay içerisinde Lefkoşa Metehan bölgesinde yeni bir meslek lisesinin temelini atacağı müjdesini verdi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden devletin satın almış olduğu hastane binasının en son etabının ihalesine de çıkıldığını ve en kısa zamanda bu hastane binasının da Girne halkının hizmetine sunulacağına duyuran Saner, “eleştirilere en güzel cevap, açmakta olduğumuz hizmet ve eğitim binalarıdır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ise, “Hem kıymetli bir devlet adamının ismini yaşatmak hem de sıkışan ekonominin içerisinde çocuklarımızın bu okulda eğitim alabilmesinin koşullarını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, bu yıl 16 okulun temelini attıklarını ve 9 tanesinin eğitim yılı öncesinde açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, okul projelerinden bahsetti ve törende müjdesi verilen, Metehan bölgesinde yapılacak 700 kişilik meslek lisesine koyacakları katkı için Merkez Bankası’na teşekkür etti.

